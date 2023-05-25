الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الإفريقى للتنمية: لدينا رغبة فى تعجيل عملية التنمية فى القارة الإفريقية

وكالة الاتحاد الإفريقي
وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية

قالت ناردوس باكيلي توماس، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، إن الوكالة تكرس جهودها من أجل التنمية للقارات، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 

وأضافت، خلال لقاءها ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، أن هذه الوكالة لها رغبة في تعجيل عملية التنمية في القارة الإفريقية من خلال تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المشروعات والدول الأعضاء رأت أن هناك حاجة إلى إنشاء وكالة متخصصة في هذا الشأن. 

 

وتابعت: لدينا الكثير من الشركاء في كافة الدول الإفريقية، حيث نرغب في بناء مؤسسات مالية، وبنك التنمية الإفريقي هو أحد الشركاء الأساسيين لدينا في الوكالة فيما يتعلق بالبرنامج".

 

وأشارت إلى أنه مع بنك التنمية الإفريقي، لدينا البنية التحتية والبرامج الخاصة بها، كما تم الالتحاق ببعض البرامج بشأن البنية التحتية، وأيضًا بشأن المناخ، متابعًا: "نرغب في أن نرى كيف يمكن أن تكون هناك طرق تمويل مبتكرة، والأهم بالنسبة لتنمية البنية التحتية".

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