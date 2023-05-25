مستشفى مطروح العام تستقبل جثمان متحلل لشخص سورى الجنسية

استقبلت مستشفى مطروح العام، منذ قليل، جثمان متحلل لشخص سوري الجنسية يدعى "جمال. ع .س".

وقام الطاقم الطبي بمستشفي مطروح العام بالتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وفى سياق آخر كان قد أصيب، الأحد الماضي، 5 أشخاص إثر تعرضهم للغرق في إحدى شواطئ العلمين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وقام الطاقم الطبي فى مستشفي العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

كما أصيب في الأول من مايو 2023، 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.