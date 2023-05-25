رشا راغب: مصر ينقصها المؤسسات الراعية للمواهب

أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام خاص بالشباب، لافتة إلى أن هناك توجيهات برعاية المواهب، كما أن هناك توجيه من الرئيس برعاية لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الأكاديمية وجهت دعوة إلى لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن هناك منحة خاصة لرعاية لاعب المصارعة أحمد فؤاد بعد توجيهات الرئيس السيسي، لافتة إلى أن الأكاديمية ترعي وتحتضن المواهب الشابة، سواء الثقافية أو الرياضية وغيرها، مؤكدة أن البطل أحمد بغدودة سيكون باكورة برنامج تأهيل الموهبين.

وأشارت إلى أنه يتم التواصل مع الاتحادات الرياضية المعنية لتقديم الرعاية للمواهب، والأكاديمية تعمل على إعداد القيادات وأن تكون بفكر مستنير، في كافة المجالات، لخلق شخصية متميزة، لافتة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق في شهر سبتمبر برنامج تأهيل الموهوبين للوصول بهم للعالمية.

وذكرت أن هناك برنامج سيتم إطلاقه في سبتمبر مختص برعاية المواهب، موضحة أن هذه الاهتمام يكون له بعد أكبر حينما يمثل الشباب 70% من السكان.

ولفتت إلى أن مصر ليس لديها نقص مواهب ولكن ينقصها المؤسسات الراعية لتلك المواهب، لافتة إلى أن هذا البرنامج استغرق الكثير من الوقت، وخاصة لتعدد الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية وغيرها.

وتابعت: " يمكن لأي شباب موهوب التقديم على هذه المدرسة، وهناك اختبارات ونتشرف بأي موهوب يأخذ مقعده بمجهوده، والمسابقة مطروحة لكافة المواهب بكافة أنواعها، وهذا سيكون معلن في وقته".

وبينت أن معيار القبول يتمثل في الاجتياز للمجموعة المتكاملة من الاختبارات، والأكاديمية ستقوم بدور المؤسسات التي سترعي المواهب، وسيتم التنسيق مع الاتحادات المختلفة، وسيكون هناك دكتور نفسي ومتخصص تغذية، وسيتم فرز المتسابقين، ودراسة علاقته بالإعلام وقدراته على الحديث، ولدينا مثال كبير كمحمد صلاح، فلديه منظومة تساعده في الخروج بأفضل ما لديه".

وبالنسبة للتمويل، ومعسكرات الإعداد، قالت :" أي راعي لن يتردد في الاستثمار في المواهب.. وكل لاعب قادر على ذلك بفضل موهبته، فصناعة النجوم والأبطال تتطلب الاستثمار الجيد".