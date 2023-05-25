الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الأهلى.. الوداد يعبر الدفاع الحسنى ويعبر إلى نصف نهائى كأس العرش

الوداد المغربي
الوداد المغربي

صعد فريق الوداد البيضاوي للدور قبل النهائي في بطولة كأس العرش لكرة القدم في المغرب، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي في وقت متأخر من مساء الأربعاء بدور الثمانية للمسابقة.

وبادر الوداد بالتسجيل عن طريق أمين فرحان من متابعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37، غير أن الدفاع الحسني أحرز هدف التعادل بواسطة حمزة الدرعي بضربة رأس في الدقيقة 59.

ومنح أيمن الحسوني ورقة ترشح الوداد للدور قبل النهائي، عقب تسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ويستعد الوداد لمواجهته المرتقبة مع الأهلي في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل الفريق المغربي لقبها.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي في 4 يونيو المقبل، على أن يتجدد الموعد بينهما في لقاء العودة على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في الحادي عشر من الشهر ذاته.

وستكون هذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين في نهائي البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، بعدما سبق أن التقيا بالدور ذاته في نسختي المسابقة عامي 2017 و2022، وحسمهما الفريق الملقب بوداد الأمة لمصلحته.
 

الوداد البيضاوي المغربي الدفاع الحسني الجديدي الرجاء البيضاوي المغربي كأس العرش المغربي

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