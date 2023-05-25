"الأرصاد" تُحذر: عودة العواصف الرملية والترابية على عدد من المحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، حيث كشفت الأقمار الصناعية عودة العاصفة الرملية والترابية على عدد من المحافظات، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث تسجل محافظات جنوب الصعيد 43 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلا أن خرائط الطقس تشير إلى توافر فرص سقوط الأمطار التي تصل إلى رعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة "من الواحدة حتى الرابعة عصرًا"، لتفادي ضربات الشمس، وضرورة تناول كميات مناسبة من السوائل لتعويض نقص السوائل في الجسم، وارتداء الملابس القطنية نهارا وأغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس.

وشددت الأرصاد الجوية على إحكام غلق النوافذ جيدا وضرورة ارتداء الكمامات خاصة مرضى الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية أثناء النزول إلى الشارع منعا لاستنشاق الأتربة والإصابة بنوبات الصدر حفاظا على سلامتهم.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف.