بفيلم "الملك والشمس": سفارة بلغاريا تحتفل بيوم الأبجدية البلغارية بالمتحف القومى للحضارة

نظمت سفارة بلغاريا في القاهرة بالتعاون مع هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والجمعية البلغارية لعلم المصريات الأربعاء احتفالية بمناسبة يوم الأبجدية البلغارية والتعليم والثقافة والأدب السلافي بحضور السفير البلغاري في القاهرة السيد ديان كاتراشيف ومجموعة كبيرة من السياسيين والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، وأعضاء الجالية البلغارية في مصر.

تضمنت الاحتفالية عرض الفيلم البلغاري الوثائقي "الملك والشمس: رحلة عبر تاريخ مصر القديمة"، من إنتاج التلفزيون الوطني البلغاري وعرض موسيقي لأشهر الأغاني البلغارية.

علاقات وثيقة

وافتتح الاحتفال بكلمة مدير المتحف الدكتور أحمد غنيم والتي رحب من خلالها بالتعاون مع سفارة بلغاريا، ثم ألقى السفير البلغاري السيد\ ديان كاتراشيف كلمة في الاحتفالية، تطرق فيها إلى تاريخ العلاقات المصرية البلغارية التي بدأت قبل أكثر من 90 عاماً، ويشمل التعاون بين البلدين مجالات عديدة، والزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الأخيرة، وأكد "كارتراشيف" على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

كلمة السفير البلغاري ديان كاتراشيف

ثم قدم كل الفنانة البلغارية وعازفة الكمان تسفيليلينا كراستيفا والدكتورة محيي الدين عرضاً موسيقياً لأشهر الأغاني البلغارية.

عرض موسيقي بلغاري

فيلم "الملك والشمس"

تطرق الفيلم مؤلف المشروع والراوي في الفيلم هو البروفيسور تيودور ليكوف ، عالم المصريات والمحاضر في المعهد البلغاري للمصريات في الجامعة البلغارية الجديدة في صوفيا ، بلغاريا. وهو مؤلف للعديد من الأعمال العلمية المكرسة للدين واللغة والأدب المقدس لمصر القديمة. البروفيسور تيودور ليكوف هو أيضًا مدير البعثة الأثرية البلغارية في مصر.

الفيلم يدور حول مغامرة مثيرة تكشف للمشاهد أفكارًا أساسية عن العالم والكون في معتقدات قدماء المصريين، في عرض جذاب يأخذك عبر الزمن وبينالآثار الرائعة والتحف من مختلف العصور من تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يسرد الراوي البروفيسور تيودور ليكوف التفاصيل الدقيقة بينما يقطع المسافة من القاهرة وأهرامات الجيزة، إلى العاصمة القديمة.

فيلم “الملك والشمس"

تضمن الاحتفال عرض الفيلم الوثائقي البلغاري "الملك والشمس" من تأليف البروفيسور تيودور ليكوف - عالم المصريات والأستاذ في الجامعة البلغارية الجديدة ومدير البعثة الأثرية البلغارية في مصر، وعالمة المصريات ودينيتسا تاكيفا رئيسة الجمعية البلغارية للمصريات، فيما تحدث "تيودور ليكوف" عن الفيلم وعن تجربته المثيرة أثناء تصويره في مناطق متفرقة بمصر.

فيلم "الملك والشمس: رحلة في تاريخ مصر القديمة "من بين الأفلام الوثائقية والأفلام العلمية القليلة التي تم إنتاجها في بلغاريا حول مصر القديمة، مما أثار اهتمام الجمهور البلغاري.

كما حصل الفيلم على الجائزة الاولى في مهرجان "أنطاليا" السينمائي الدولي في فئة البرامج التلفزيونية وتنافس الفيلم الذي أنتجه التلفزيون الوطني البلغاري مع أكثر من 300 إنتاج من 39 دولة.

يعرض الفيلم القطع الأثرية الفرعونية التي لا تعد ولا تحصى في المتحف المصري، ومدينة الأقصر وأهرامات الجيزة، وكذلك الكنز الذهبي وقناع الملك الشهير توت عنخ آمون، فيما يحاول الفيلم أكتشاف أسرار الكنوز والأسرار التي لا تعد ولا تحصى والمحفوظة إلى الأبد.

كما يقدم الفيلم العالم السحري للنصوص المقدسة والتعاويذ السرية في المقابر المنقوشة بإتقان لفراعنة الدولة الحديثة، حيث يأخذك إلى معبد الأقصر القديم، وهو أكبر مجمع معابد في العالم في الكرنك، ومعبد الملكة حتشبسوت في الدير البحري، ووادي الملوك في الأقصر.

يقود البروفيسور ليكوف المشاهدين طوال الفيلم يشرح فكرة والدور المهم لشخصية الملك والسلطة الملكية طوال آلاف السنين من التاريخ المصري. إنه يوضح كيف تجسد الملك المصري بطريقة سحرية في الشمس وطريق روحه إلى الخلود.

واختتم الاحتفال بعرض غنائي للمطربة البلغارية إيمانويلا كالتشيفا وفرقتها الموسيقية.