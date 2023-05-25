الملحن عمرو مصطفى: المبدع يعانى والمكاسب كلها تعود على المنتج والمغنى

قال الملحن عمرو مصطفى، إن التكنولوجيا وصلت الآن إلى تدمير نفسها، مؤكدًا أن كل شيء الآن أصبح مشكوكًا في أمره، وحتى يتأكد الإنسان من شيء لابد أن يراه بعينه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الموسيقى تم تدميرها وثقافتنا تدمر يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن مشروع أغاني التراث وإحيائه كان لديه قبل أزمة كورونا؛ لأن الذكاء البشري أقوى من الذكاء الاصطناعي ألف مرة.

وتابع، أن المنتج محسن جابر، يعتبره والده وهو الذي وقف إلى جانبه ودعمه كثيرًا، وكان من الممكن أن يرفع سماعة الهاتف ويقول له "لا تفعل ذلك"، مؤكدًا أنه كان سيتراجع وقتها.

وأشار إلى أن المهرجانات أصبحت سائدة بالأسواق والمطرب عندما يغني لا يقول ألحان عمرو مصطفى، مؤكدًا أن المبدع يعاني والمكاسب كلها تعود على المنتج والمغني.