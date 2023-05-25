الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الملحن عمرو مصطفى: المبدع يعانى والمكاسب كلها تعود على المنتج والمغنى

الملحن عمرو مصطفى
الملحن عمرو مصطفى

قال الملحن عمرو مصطفى، إن التكنولوجيا وصلت الآن إلى تدمير نفسها، مؤكدًا أن كل شيء الآن أصبح مشكوكًا في أمره، وحتى يتأكد الإنسان من شيء لابد أن يراه بعينه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الموسيقى تم تدميرها وثقافتنا تدمر يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن مشروع أغاني التراث وإحيائه كان لديه قبل أزمة كورونا؛ لأن الذكاء البشري أقوى من الذكاء الاصطناعي ألف مرة.

وتابع، أن المنتج محسن جابر، يعتبره والده وهو الذي  وقف إلى جانبه ودعمه كثيرًا، وكان من الممكن أن يرفع سماعة الهاتف ويقول له "لا تفعل ذلك"، مؤكدًا أنه كان سيتراجع وقتها.

وأشار إلى أن المهرجانات أصبحت سائدة بالأسواق والمطرب عندما يغني لا يقول ألحان عمرو مصطفى، مؤكدًا أن المبدع يعاني والمكاسب كلها تعود على المنتج والمغني.

عمرو مصطفى اغاني التراث إحياءه ازمة كورونا محسن جابر الذكاء البشري الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

أم كلثوم تنتصر على الذكاء الاصطناعى.. عمرو مصطفى يعتذر ويرضخ لشروط عائلة «كوكب الشرق»

مدحت العدل يدعم عمرو مصطفى في إنتاج أغاني جديدة بصوت أم كلثوم بشرط

بعد إثارته الجدل.. الملحن عمرو مصطفى يقنن أوضاعه مع ورثة أم كلثوم (فيديو)

بعد بلاغ للنائب العام ضد عمرو مصطفى.. أول تعليق لحفيدة أم كلثوم (خاص)

رسميًا.. بلاغ للنائب العام من حفيدة أم كلثوم ضد الملحن عمرو مصطفى

أول تعليق من المنتج محسن جابر على أزمته الأخيرة مع عمرو مصطفى

الأكثر قراءة

مصرع عاملين جراء حادث سير بالبحيرة

وفاة "ملكة الروك" تينا تيرنر

بفيلم "الملك والشمس": سفارة بلغاريا تحتفل بيوم الأبجدية البلغارية بالمتحف القومى للحضارة

صفارات الإنذار تدوى فى العاصمة الأوكرانية كييف

غياب رباعى الوداد عن معسكر منتخب المغرب قبل مواجهة الأهلى

بعد قرار الرئيس.. والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه: "ارجع لمصر دى بلدنا اللي هنعيش ونموت فيها"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية