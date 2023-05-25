القائمة الكاملة.. من سيترشح لمنصب الرئيس فى أمريكا عام 2024؟

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الضوء على من يترشح لمنصب الرئيس في عام 2024، مشيرة إلى أنه بعد 4 سنوات من خوض عدد كبير تاريخيا من المرشحين الرئاسة، أصبح ميدان حملة 2024 مزدحما مرة أخرى.

وتابعت أنه على الرغم من أنه يتصدره نفس الرجلين المسنين اللذين واجهتا في عام 2020، الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب كورقة رابحة، إلا أن الميدان مزدحم بالعديد من المرشحين.

وأضافت الصحيفة في تقريرها: “لقد دخل بالفعل أكثر من الجمهوريين في السباق، ولا يزال من الممكن أن ينضم إليهم مرشحون إضافيون، حيث يخلق مجالًا متصدعًا يمكن أن يمنع الناخبين الذين يعارضون ترامب من الالتحام حول بديل واحد، تمامًا كما حدث في عام 2016”.

وعلى الجانب الديمقراطي، قالت الصحيفة إنه لم يجتذب بايدن سوى اثنين من المنافسين البعيدين.

وأشارت إلى الحملات من 2016 إلى 2024، عندما دخل المرشحون وخرجوا من سباقاتهم وسط دعم كبير لمرشحهم بايدن.

وأوضح التقرير أنه في الدورتين الانتخابيتين الرئاسيتين الماضيتين، أعلن معظمهم عن عروضهم بحلول الصيف في العام السابق ليوم الانتخابات وانسحبوا بحلول يوم الثلاثاء الكبير.

وأفادت تقارير أمريكية في وقت سابق بأنه مع بقاء أكثر من عام على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، بدأ السياسيون في إطلاق حملاتهم الانتخابية، حيث تمت إضافة اسم جديد إلى القائمة أمس الاثنين، بعدما أطلق السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، تيم سكوت، حملته الرئاسية، وانضم رسميًا إلى السباق على البيت الأبيض.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فقد ينضم سكوت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومبعوث الولايات المتحدة السابق إلى الأمم المتحدة نيكي هالي، ورجل الأعمال المحافظ فيفيك راماسوامي، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون.