وكيل "تعليم الفيوم" تُتابع النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم (صور)

تابعت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم بالفيوم.

واوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم تنفيذ فعاليات النشاط الصيفي بالمركز، بحضور 113 طالب وطالبة داخل قاعات المركز، على مستوى المحافظة، وإشراف فاتن خشت مدير المركز الاستكشافي للعلوم بالفيوم.

واضافت أنه تم تنظيم 6 ورش للطلاب: ورشة تصنيع الروبوت بالأردوينو واستخدام لغة البرمجة والأكواد، وورشة عمل علمية ( الصوت ) باستخدام الألعاب العلمية لتحقيق تجارب الصوت، وخصائصه والماكيتات مثل نموذج الأذن لمعرفة كيفية حدوث ميكانيكية السمع.

كما عُقدت ورشة عمل كيمياء (العامل الحفاز في التفاعلات الكيميائية)، وورشة عمل حاسب آلي وتنفيذ العاب تعليمية، وورشة عمل تعلم فن الرسم( تصميم زخرفي)، وورشة عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى اشتملت على أنشطة متنوعة لتعلم السلوكيات والمهارات الحياتية الصحيحة وايضا معرفة حروف المد بالحركات.

وأشادت وكيل الوزارة، بالمستوى المتميز لورش العمل، والجهد المتميز المبذول في العمل، وكذلك بالمهارات التى يتعلمها الطلاب أثناء ورش العمل ومنها، الثقة بالنفس ومهارات التواصل الفعال والجيد وتكوين فرق العمل وتأثيرها الايجابي على سلوكيات الطلاب ومهارة استخدام الأسلوب العلمي لحل المشكلات وتنظيم الوقت داخل الورش.