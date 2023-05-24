وزير الخارجية الأسبق: الرد المصري أحبط محاولات إثيوبيا التلاعب بملف سد النهضة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن إثيوبيا تعتقد أنها تتحدث باسم القارة الإفريقية بسبب تواجد مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إلا أن الدولة المصرية لا تعترف بهذا الوهم الإثيوبي على الإطلاق.

الأزمة المصرية الإثيوبية

وأكد السفير محمد عرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة المصرية نجحت في الرد السريع على إثيوبيا من خلال بيان رسمي يكشف عن مساعي إثيوبيا للتفرقة بين العلاقات المصرية والعربية الإفريقية.

مساعي إثيوبيا

وأضاف أن إثيويبا دائماً تضع نفسها في موقف الضحية وأن مصر والسودان يشككون دائماً في نواياهم.

وتابع:" الدول العربية بالكامل تقف مع الجانب المصري السوداني فيما يخص ملف سد النهضة، ولهذا تسعى إثيوبيا إلى تفرقة هذا الاتحاد العربي".