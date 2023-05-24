مقرر مساعد المحور المجتمعى: الحوار الوطنى أداة لإحداث تغيير حقيقى للوعى والتشريعات

قالت الدكتورة رانيا الشلقامي، مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني أداة لإحداث تغيير حقيقي على مستوى الوعي والتشريعات، معبرة: "نأمل أن يخرج قانون الأحوال الشخصية المعدل إلى النور في أسرع وقت ممكن بعد مناقشته في الحوار الوطني".

قضايا الحوار الوطني

وأكدت الدكتورة رانيا الشلقامي، خلال لقائها ببرنامج "الحوار الوطني" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك خطوات جادة تعكس الإرادة المصرية الحقيقية في تغيير المجتمع بالتزامن مع القضايا المطروحة بالحوار الوطني، مثل الإفراج عن سجناء الرأي، والإشراف القضائي على الانتخابات، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأضافت في حديثها، أن كافة التوصيات يجب أن تتحول إلى تكليفات، وذلك لأن كل تشريع يحتاج لوجود موارد لتنفيذه، من تدريب وتعديل وظائف ومتابعة التنفيذ إلى آخره، ولهذا على المواطنين أن يعلموا أن نتائج مخرجات الحوار الوطني تحتاج إلى فترة زمنية.