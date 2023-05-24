"دار علوم أسوان" تقيم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم

نظم اتحاد طلاب كلية دار العلوم جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة احتفالية طلابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ابوالشيخ عميد كلية دار العلوم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

من ناحيته، قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اقيمت هذه الاحتفالية في إطار ختام الانشطة الطلابية للعام الجامعي 2023/2022، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقات الطلاب في مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية، والعمل أيضا علي تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء لدي الوطن، في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف د.محمد ابوالشيخ عميد كلية دار العلوم انه تم علي هامش الاحتفالية، تنصيب اتحاد طلاب الكلية، وتضمنت الاحتفالية أيضا تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الفرق الأربعة.

وكذلك تكريم الأوائل في مسابقة القرآن الكريم ومسابقة الشعر العربي المديح والنثر، وجاء هذا التكريم تقديرا لتميزهم العلمي والثقافي.

فى سياق آخر، عقد اليوم، مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان جلسته الشهرية رقم (129) برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عرابى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مناقشة أعمال المجلس علي أهمية دور الجامعة الإقليمي تجاه إفريقيا حيث أن محافظة أسوان هى البوابه الى إفريقيا، وهذا يضع على عاتق الجامعة أهمية توطيد العلاقات العلمية والبحثية المشتركة والمتشابكة مع القاره الإفريقية والجامعات الإفريقية، كما تم مناقشة الوضع بدولة السودان الشقيق في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد،وتعطل الجامعات بالسودان.

وتابع أن ناقش المجلس اقتراح تقديم الجامعة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة وذلك لدعم الباحثين في عدة تخصصات وبرامج تعليمية متميزه بجامعة أسوان، وخصوصا تخصصات التنميه المستدامة، على إن تتم من خلال مختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 18 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل وايمانا منا بدور الجامعة الإقليمي والاستراتيجي فى أهمية الامتداد الإفريقي والتكامل مع اخواننا الأفارقة في الدراسات العليا والبحث العلمى، وفق تخصصات منتقاه تدعم الاستدامة والحفاظ على المناخ.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المجلس قد ناقش تشكيل لجنة لعمل صيغة موحدة للتقارير الفردية لدارسي شهادات الماجستير والدكتوراه، كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة البحث العلمي وقطاع الدراسات العليا والطلاب الوافدين، وكما ناقش المجلس تشكيل لجان الإشراف والتسجيل الخاصة بالباحثين في مختلف التخصصات العلمية.