نائب وزير السياحة تبحث مع سفير منغوليا سبل تعزيز التعاون المشترك

التقت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اليوم الأربعاء، بالسفير بولجان إنختوفشين، سفير جمهورية منغوليا بالقاهرة، وذلك للتباحث حول تعزيز التعاون السياحى بين الجانبين، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وفي بداية اللقاء، رحبت نائب الوزير بالسفير مؤكدة على العلاقات المتميزة بين مصر ومنغوليا، مستعرضة استراتيجية الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة، وما تقوم به الوزارة من جهد لفتح أسواق سياحية جديدة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص للعمل على زيادة هذه الحركة، منوهة عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومرخص لصناعة السياحة في مصر.

من جانبه، أشار سفير جمهورية منغوليا بالقاهرة إلى أن العام الحالي يوافق مرور ستين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ومنغوليا، معربًا عن رغبة الجانب المنغولى فى الاستفادة من الخبرة السياحية المصرية لما لديها من خبرة واسعة فى الأنماط السياحية المختلفة، مؤكدًا على دعمه للترويج للسياحة المصرية فى بلاده وإبراز ما تتمتع به من إمكانيات سياحية متميزة، حيث تلبي المقاصد السياحية المصرية جميع أذواق السائحين من منغوليا الذين يفضلون منتجي السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية وهو ما تحويه المقاصد المصرية من إمكانيات كبيرة فى كلا النمطين.

كما أشاد السفير بالتيسيرات التي قدمتها الحكومة المصرية للسائحين من عدد من الدول فيما يتعلق بالحصول على تأشيرة الدخول لمصر عند منافذ الوصول المختلفة.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع بين القطاع السياحى الخاص المصرى ونظيره فى منغوليا عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لعرض الإمكانيات وتبادل الرؤى والمقترحات بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من منغوليا إلى مصر.

وحضر اللقاء محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وخاجيكباير كوكين، القنصل بسفارة جمهورية منغوليا بالقاهرة، والمستشار عمرو عبدالله، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.