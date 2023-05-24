الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 611 موظفًا بالمجان ضمن قوافل “الكهرباء” بمطروح

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية

نظمت شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، قافلة طبية في محافظة مطروح للعاملين بالقطاع والشركات التابعة لها. 

وشملت القافلة تخصصات مختلفه وتم الكشف علي 611 مريض من العاملين واسرهم وقد نالت الخدمه استحسان العاملين.

وأشرف علي تنظيم القافلة كل من “الدكتورة غاده ماهر رئيس قطاع الجيزة، والدكتورة غادة فريد رئيس قطاع اسكندريه، والدكتورة جيهان عادل مدير عام الخدمات الطبية والدكتور عمرو نوار مدير عام الخدمات الوقائية والدكتورة شيرين زعزوع مدير عام الصيدليات، والدكتور عبد الحميد درويش طبيب اول مطروح”.

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