كولر يرفض الراحة قبل مواجهة طلائع الجيش.. وتجهيز "شوبير"

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة اليوم من التدريبات عقب انتهاء مباراة إنبي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري علي ستاد القاهرة الدولي، نظرًا لضيق الوقت وارتباط الفريق بمباراة هامة أمام طلائع الجيش، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته للمباراة بناءا علي قرار المدير الفني، من أجل تجهيز كل اللاعبين في ظل الإصابات التي ضربت صفوف الفريق في المباريات الأخيرة.

وفاز الفريق الأول بالنادي الأهلي علي إنبي بهدفين نظيفين أحرزهما كل من محمد شريف وأحمد عبد القادر.

ويعقد مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات من أجل شرح خطة التدريب استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش وتسلم المدير الفني تقريرًا مفصلًا عن المنافس يتضمن أسلوب وطريقة اللعب وابرز اللاعبين.

ومن المقرر أن يتضمن مران اليوم تدريبات خفيفة لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة انبي تجنبا لعدم إرهاقهم وتدريبات عادية لباقي اللاعبين.

في المقابل تتجه النية لدي الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في الدفع بالحارس مصطفي شوبير خلال مباراة فريقه القادمة أمام طلائع الجيش.

واشتكى علي لطفي من الإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة انبي أمس، ما دفع الجهاز الفني إلي تغييره والدفع بمصطفى شوبير خوفاً من تقاقم الإصابة وابتعاده لفترة طويلة عن المشاركة مع الفريق في مباريات الدوري.

ويخضع علي لطفي إلى فحص طبي اليوم، على هامش تدريبات الفريق اليوم للوقوف على حجم الإصابة ومدة غيابه أو جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.