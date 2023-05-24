الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"جنايات المنصورة" تحيل أوراق مبيض محارة للمفتي

محكمه
محكمه

قررت محكمة جنايات المنصورة، الأربعاء، إحالة أوراق مبيض محارة مقيم قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وذلك بعد تخلصه من زوجتة لطلبها زيارة نجلهم في السجن، وتحددت جلسة 20 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس فى القضية رقم 7271 لسنة 2022 جنايات منيه النصر المقيدة برقم 2188 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم " ممدوح.م.ن.ع "، محبوس ، 49 عاماً ، مبيض محارة، مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر لأنه في يوم 29/6/2022 بدائرة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية قتل المجني عليها " صفاء عبد الحميد السيد " ، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيته النية وعقد العزم علي قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض " سكين " ، وما أن ظفره بها حتي ركلها بقدمه في وجهها واستل السلاح الأبيض محاولًا ذبحها، ولعدم تمكنه من ذلك ومقاومتها له كال لها عدة طعنات بذات السلاح أستقرت بجسدها ، و لعدم بلوغه مقصده بقتلها قام بخنقها ورطم رأسها أرضًا عدة مرات قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموضوفه التي أودت بحياته.

وأدلي " محمد " 14 عاماً نجل المجني عليها بشهادته أمام النيابة العامة بأنه المتهم " والده" معتاد التعدي علي المجني عليها " والدته " بالضرب لخلافات زوجية فيما بينهم وتدخله عدة مرات للذود عن المجني عليها ، وبتاريخ الواقعة نما إلي سمعه استغاثات المجني عليها وباستبيان الأمر تبين تواجد المجني عليها خارج باب المسكن وبمحاولة فتحه تبين له غلقه وابصر من خلال قيام المتهم بالجثوم فوق المجني عليه محاولاً كتم أنفاسها ومعتديا عليها بالضرب بسلاح ابيض "سكين" فتمكن من الخروج من المسكن من خلال نافذة دورة المياه و إخبار جارتهم بالواقعة وتوجه إلي مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة وعزي قصد المتهم من التعدي علي والدته إزهاق روحها.

وأدلت نجوي إبراهيم الدسوقي، 46 عاما ربة منزل ومقيمة بالدراكسة بشهادتها أنها حال تواجدها بالطريق العام أبصرت نجل المجني عليها مهرولة وفي حالة بكاء شديد وبإستبيان الأمر أخبارها بقيام " والده" بالتعدي علي والدته وإزهاق روحها فتوجهت إلي مسكن المجني عليه فأبصرت جمع من الأهالي محاولين فتح باب المسكن حال تواجد المتهم واقفاً أعلي سطح المسكن مخبرا إيهام بقتل المجني عليها وعقب ذلك قام بفتح باب المسكن وبصعودها علي السلم أبصرت المجني عليه مسجة أرضا مضرجة في دماءها.

محكمة جنايات المنصورة مبيض محارة قرية الدراكسة منية النصر

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