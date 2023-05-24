لأول مرة.. النائب العام الروسى يصل مصر لتعزيز التعاون الثنائى (فيديو وصور)

وصل إيجور كراسنوف النائب العام الروسي، إلى القاهرة، في إطار التعاون الثنائي بين النيابتين الروسية والمصرية.

وقالت سفارة روسيا لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، إن زيارة النائب العام الروسي جاءت بدعوة من نظيره المصري «حمادة الصاوي»، مشيرة إلى أنها المرة الأولى لمثل ذلك التعاون.

وأضافت السفارة الروسية: "يتطور التفاعل بين الأجهزة الرقابية الروسية والمصرية بنشاط، فعلى وجه الخصوص في يونيو 2022 عُقد اجتماع للنائبين العامين لروسيا ومصر في سانت بطرسبرج، ووصل الصاوي آنذاك إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الـ25، وتم التوقيع خلال هذا الاجتماع على برنامج التعاون بين مكتب النائب العام الروسي ومكتب النائب العام المصري للفترة 2022 - 2024".

مسار التعاون بين النائب العام المصرى والروسى

وأوضحت أنه كجزء من تنفيذ برنامج التعاون، سيتم عقد موائد مستديرة في موسكو والقاهرة حول مكافحة الجرائم الإلكترونية واستخدام العملة الافتراضية بشكل غير قانوني وحماية حقوق رجال الأعمال، كما أنه من المقرر أن يزور وفد مصري، موسكو، لبحث قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتابعت السفارة الروسية: "تُعقد الفعاليات على مستوى الخبراء، فضلاً عن اجتماعات لقيادات إدارات النيابتين العامتين في روسيا ومصر، ولذلك في عام 2021 أجريت مشاورات رؤساء الإدارات الدولية عبر الفيديو، وفي عام 2022 في القاهرة شارك ممثل النيابة العامة الروسية في المشاورات حول بلورة اتفاقية عالمية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".

وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع عمل لموطفي النيابة العامة الروسية مع رئيس إدارات التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري.