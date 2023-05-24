"سرقة ومطاردات ورسائل إباحية".. تهم وأزمات قانونية طاردت سعد الصغير

أثارت واقعة القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر، تفاعل المواطنين في الساعات الماضية بسبب تهمة السب والقذف لطليقته رانيا صالح.. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المخالفات القانونية التي ارتكبها الفنان في الفترات الماضية.

ضبط سعد الصغير وبرلنتي عامر

تحفظت أجهزة الأمن في الجيزة، على المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر، بعد اتهام رانيا صالح طليقته السابقة لهما باقتحام منزلها والتعدي عليها بالضرب والسب في منطقة حدائق الأهرام.

وغادر الصغير وزوجته القسم، بعد تحرير المطرب الشعبي بلاغًا ضد «رانيا»، وتنصله من زواجهما وقال إنها تسيء إلى سمعته.

ضبط «الصغير» لتعديه على راقصة ووالداتها

وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المطرب سعد الصغير بعد اتهامه بإصابة طليقته برلنتي ووالدتها بالهرم.

وجاء ذلك عقب مطاردة بسيارتهما قال بعدها سعد الصغير «حدث خلاف بيني وبين زوجتي ما أدى إلى غضبها واستقلت سيارتها ومعها والدتها وعندما حاولت اللحاق بها توقفت بشكل مفاجئ ما أدى لاصطدام سيارتي بسيارتها من الخلف، وهو ما أدى إلى إصابتهما وعندما تجمع الناس ظنوا أنني صدمتهما دون أن يعرفوا الحقيقة»



مقهى بدون ترخيص

كما سبق أن أغلقت شرطة المرافق افتتاح كافيه بشارع جده، يملكه الفنان سعد الصغير، لعدم حصوله على ترخيص وتسبب فى إزعاج المواطنين وقاطني الشارع.

اتهام زوجته بمحادثات خادشة مع منتج فني

كان سبق أن قدم المطرب سعد الصغير محضر بقسم الأهرام يتهم فيه الراقصة برلنتي عامر زوجته عرفيًا، بإجراء محادثات مخلة مع منتج فني وآخرين.

وكان محامي سعد الصغير قدم هاتفا محمولا ملك زوجة الأول، يحتوي على محادثات جنسية وعبارات خادشة للحياء وصور، بينها وبين منتج فني شهير وأشخاص آخرين، فقرر تحرير محضر ضد زوجته الراقصة برلنتي عامر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

سرقة منازل سعد الصغير

ومن الوقائع القانونية التي ذكر فيها اسم المطرب سعد الصغير أيضًا هو تعرض 3 منازل يمتلكها للسرقة في يوم واحد بعملية مدبرة، حيث تم سرقة محتوياتها من أثاث ومقتنيات وأموال ومجوهرات، بالإضافة إلى سيارة صغيرة.

بلاغات وتهم متبادلة مع الراقصة شمس

كل هذه البلاغات في ناحية بخلاف اتهاماته التي تبادلت أعوام مع الراقصة شمس التي سبق وتزوج منها أيضًا ثم أنكر ذلك، والتهم المتبادلة بينهما في النيابة العامة من السب والقذف وإجبار التوقيع على ايصالات أمانة وغيرها من التهم.