الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام البرنامج التدريبي لتحليل معلومات العاملين بـ"الطب الوقائي" بأسوان

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبى

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان أعمال البرنامج التدريبى للتعريف بمنظومة التحول الرقمى وتحليل المعلومات للعاملين بقطاع الطب الوقائى، تحت رعاية د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وتأتى ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى للارتقاء بالمنظومة الصحية والصحة العامة والمجتمعية، وذلك فى إطار الجهود الجارية لتنفيذ المشروع القومى "مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 ". 

أشار د.إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة فى أسوان إلى أن البرنامج التدريبى استهدف فئات العاملين بقطاع التطعيمات الروتينية "التمريض، والمراقبين الصحيين، ومدخلي البيانات، ومسؤلى التطعيمات"، وذلك داخل الوحدات والإدارات الصحية على مستوى المحافظة. 

ولفت إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تطوير أداء العمل بقطاع التطعيمات، وتلافي المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية، ورفع نسب التغطية، والتحول إلى نظام الميكنة كبديل للنظام الورقى. 

أضاف إيهاب حنفي أن البرنامج التدريبى تم تنفيذه بمتابعة من  الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية على مدار 5 أيام، وبإشراف من الدكتورة أسماء نصر مدير إدارة التطعيمات وأحمد عاطف مشرف عام التطعيمات بالمديرية.

البرنامج التدريبي التطعيمات الروتينية التطعيمات الطب الوقائي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المنظومة الصحية

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