جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أكبر المؤسسات الدولية الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ويقدم تمويلًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ففي عام 2020، خصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 665 مليون يورو لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب والاستشارات للشركات، ولم يقف الدعم عند قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، بل شمل عدة قطاعات اخرى وهم:

تطوير البنية التحتية: من خلال تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية في مصر بما في ذلك الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمياه والصرف الصحي والكهرباء.

-تعزيز الطاقة المتجددة: من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مصر بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية.

-تحسين التكنولوجيا: من خلال تمويل مشاريع تحسين التكنولوجيا في مصر بما في ذلك تحسين الإنتاجية والجودة والابتكار والبحث والتطوير.

- تعزيز القطاع الخاص: يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل مشاريع تعزيز القطاع الخاص في مصر بما في ذلك توفير التمويل للشركات والمشاريع وتحسين البيئة التجارية والتشريعية.

- تحسين الخدمات المالية: من خلال تمويل مشاريع تحسين الخدمات المالية في مصر بما في ذلك تحسين الإدارة المالية وتوفير التمويل وتحسين الخدمات المصرفية والتأمينية.

الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027

تأتي الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة نتاج سلسلة من النقاشات والمشاورات، حيث قامت وزارة التعاون الدولي من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بجمع كل الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مشاورات مكثفة.

وتمت صياغة الاستراتيجية بما يتواءم مع رؤية مصر التنموية 2030، واخذت في الاعتبار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وكل المبادرات الرئاسية بما فيها مبادرة تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.