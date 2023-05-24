الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أبحاث دستورية متعمقة متنوعة في العدد 32 من مجلة المحكمة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العدد 32 من مجلة الدستورية، والتى تزخر بأبحاث دستورية متعمقة متنوعة تدور جميعها فى مجال القانون والقضاء الدستورى بالإضافة إلى مجالات قانونية أخرى.

ويستعرض المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، رئيس التحرير فى مقدمة مجلة "الدستورية"، أهم ما تضمنه العدد الجديد من المجلة حيث يأتي في مقدمتها - كالعادة - بحث للدكتور فتحي فكرى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن لوائح الضرورة في دستور 2014 تساؤلات لا تنقطع.

وهي دراسة قيمة يتناول فيها الإجابة عن كثير من التساؤلات المطروحة على الساحة القانونية وضوابط إصدار لوائح الضرورة ورقابة البرلمان على لوائح الضرورة وطبيعتها ورقابة القاضي الدستوري عليه.

المحكمة الدستورية العليا أبحاث دستورية مجالات قانونية القضاء الدستوري

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