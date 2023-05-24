زراعة الإسكندرية: حصاد 97.5% من مساحة القمح وتوريد 89.7 ألف طن للصوامع

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، أن نسبة حصاد القمح بلغت 97.5% من المساحة المنزرعة بمحصول القمح والتي تبلغ 21 ألفا و933 فدانا و20 قيراطا و13 سهما بمحافظة الإسكندرية.

وأشار بيان صادر من مديرية الزراعة اليوم، إلى أن إجمالي توريد القمح داخل المحافظة ومنطقة بنجر السكر بلغت 89773 طنا و897 كيلو، من المساحة، كما تم توريد 11366 طنا للصوامع من خارج المحافظة، علمًا بأن المساحة المنزرعة بمنطقة بنجر السكر تحت إشراف النوبارية، تبلغ 28 ألف فدان قمح.

وأوضحت المديرية أن الكميات الموردة خارج المحافظة تمثل الكميات الواردة من خارج المحافظة والمسلمة بلجان الإستلام.

وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط 63.037 طن قمح لن يتم تسليمها إلى لجان استلام الأقماح وتم تحرير 28 محضر للمزارعين المتخلفين عن التوريد.

يذكر أن سعر الإردب هذا العام زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيها، أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1475 جنيها، وأردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيها.

وتم تشكيل 6 لجان لاستلام الأقماح وتتكون كل لجنة من (عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية) وذلك للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

وتم تجهيز 3 صوامع (صومعة برج العرب وسعتها التخزينية 90 ألف طن_وصومعة الكينج مريوط وسعتها التخزينية 60 ألف طن _ صومعة السلام والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن)، بالإضافة إلى 4 بناكر: (بنكر السلام 1 والذي تبلغ سعته التخزينية 45 ألف طن- وبنكر السلام 2 وتبلغ سعته 45 ألف طن- بنكر شمال القاهرة وسعته 15 ألف و700 طن- وبنكر جنوب القاهرة والذي تبلغ سعته 12 ألف و500 طن).