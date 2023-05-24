الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أهداف المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد أهداف المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

ورصد التقرير أهداف المبادرة على النحو التالي: 

- تجرى الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

- يتم إجراؤها بغرفة المشورة في الواحدت الصحية.

- يتم مناقشة النتائج في جلسة تتسم بالسرية والخصوصية. 

- تهدف للوصول لجيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.

- تستهدف إجراء 12 فحصًا طبيًا غير السارية والأمراض المعدية. 

- تشمل فحص فيلة الدم، والأمراض الوراثية والاستبيان النفسي والصحة الإنجابية.

- يذكر أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، انطلقت في 26 فبراير 2023. 

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