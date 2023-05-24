الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية ينعى شهيد الواجب والعلم مراقب امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمزيد من الحزن والأسى، نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المدرس “شحاتة حسن إبراهيم شحاتة”، مشرف نشاط ومنتدب لأعمال الملاحظة بامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والذي وافته المنية إثر أزمة قلبية ألمت به أثناء تأدية عمله كملاحظ لأعمال الامتحانات بالمدرسة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكداً على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة وتلبية احتياجات أسرته.

وقال المحافظ إن الراحل الكريم كان في مهمة عمل على مدار الأيام الماضيه كمراقب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية تميز فيهما بحسن الأداء والالتزام وتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الإمتحانات ليؤدي ابنائنا الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

هذا وأناب محافظ الشرقية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الواجب والعلم بمسقط رأسه وكذلك تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته ولزملائه العاملين بالتربية والتعليم.

وكانت التقارير الطبية قد أفادت وفاة المعلم اثر تعرضه لتوقف فى عضلة القلب.

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