بمشاركة 200 شركة.. انطلاق فعاليات مؤتمر السياحة ودعمها بالغردقة

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، فاعليات اليوم الثاني للاجتماع السياحي السنوي لممثلي نحو 200 شركة سياحة عالمية والذي يقام تحت شعار«get together» لمدة 4 أيام، بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، بمشاركة 200 من أكبر صناع السياحة في العالم و65 شركة من 19 دولة تمثل أهم الأسواق المصدرة للسياحة في العالم.



وأكد مختار الخطيب، رئيس اللجنة المنظمة، في بيان له، أن الحدث السياحي الذي تستضيفه الغردقة، يقام بعد منافسة قوية مع عدد من المدن السياحية العالمية ويأتي تزامنا مع اهتمام أجهزة الدولة بالحركة السياحية وتقديم مصر كوجهة مثالية وجذب 30 مليون سائح من الأسواق السياحية.

وتابع: يشهد الاجتماع عقد عدد من ورش العمل وتنظيم الرؤية المستقبلية للسياحة وإجراء عدة تعاقدات للموسم السياحي الشتوي المقبل.

وأوضح ايهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار السياحي، الحدث يشهد اجتماع لأكبر وأهم صناع ومصدري السياحة في العالم بهدف زيادة المعرفة التكنولوجية للوصول لزيادة الاعداد وتشجيع وزيادة طيران الشارتر لمنافسة المقاصد السياحية في العالم وفتح مناخات تسويقية جديدة واكتشاف منتجات سياحية جديدة بالبحر الأحمر.



وتابع: من المقرر تنظيم جولات سياحية متنوعة للمشاركين، بحرية، سفاري، زيارة مناطق الغوص والمحميات الطبيعية وجولة لأهم المعالم السياحية بالغردقة.

كان شهد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مساء أمس، انطلاق الاحتفال السنوي لإقامة الحدث السياحى العالمى Get Together Egypt 2023 للمرة الآولى فى مصر بتنظيم شركة MTS Globe Egypt ، بحضور عمر القاضي رئيس هيئة التنشيط السياحي و كامل ابوعلي رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الاحمر.

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