رجال سلة الأهلى يواجهون استاد مالى فى نصف نهائى بطولة BAL3

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الأربعاء، عندما يلتقي نظيره استاد مالي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية BAL3.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء اليوم، ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.

وخاض الفريق مرانا قويا استعدادا للمباراة، حيث حرص الإسباني أوجستي بوش المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة باللقاء.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الخططية داخل الصالة المغطاة في إطار تجهيز الجميع للمباراة بالشكل المناسب.

وتأهل فريق رجال سلة الأهلي إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا مساء السبت الماضي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد تواصل مع محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق وطالب الجهاز الفني واللاعبين عقب نهاية المران الأخير أكد أن الانتصارات التي تحققت في البطولات المحلية لا بد أن تكون دافعًا للفريق لتحقيق الفوز على المستوى القاري، وأن الفريق يملك جهازًا فنيًّا على مستوى عالٍ ولاعبين متميزين، ومنظومة عمل متكاتفة تعمل من أجل مصلحة النادي.

وأضاف أنه واثق من أن الجميع سوف يبذل قصارى جهده في هذه البطولة المهمة، حتى يقدم الفريق العروض التي تليق بإمكاناته، ويحقق النتائج المرجوة، ويتبوأ المكانة التي يستحقها.

وقال رئيس الأهلي إنه بقدر سعادته بإنجازات هذا الموسم، لكن جمهور الأهلي تعود على مدار تاريخه أنه لا يتوقف عند الفوز ببطولة أو أكثر وأن هذا الجمهور الوفي الذي يساند النادي في كل المواقف من حقه أن يسعد بالانتصارات والبطولات، وهي مسئولية يتحملها كل من يمثل الأهلي في كافة المحافل الرياضية.