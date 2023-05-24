تفريغ كاميرات المراقبة لضبط مُلقى جثة طفل فى كيس بلاستيك بمايو

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأربعاء، تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكب واقعة إلقاء جثة مجهولة لطفل حديث الولادة في أحد الشوارع بمنطقة 15 مايو.

تلقي مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفل حديث الولادة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي كيس بلاستيك أسود اللون بداخله طفل حديث الولادة.

بالفحص تبيّن أنّه ذكر، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، ولم يتم العثور على أشياء أخرى تدل على هويته.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.