الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 65 حالة تعدٍ ضمن أعمال الموجة الـ21 بالشرقية

حملات
حملات

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 65 حالة تعدٍ على مساحة 7 آلاف و142 متر مباني و68 فدانًا و9 قراريط و11 سهمًا بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت إزالة 34 حالة تعدٍ على مساحة 7 آلاف و142 متر مباني و31 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 68 فدانًا و9 قيراط و11 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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