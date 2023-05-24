الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تسمم شاب ووفاته في النزهة

جثة
جثة

أصيب شاب بحالة تسمم، اليوم الأربعاء، إثر تناوله وجبة طعام فاسدة، مما أسفر عن وفاته في الحال عقب إصابته بحالة إعياء شديدة في النزهة.


تلقى مأمور قسم شرطة النزهة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب  «إسلام. م»، في العقد الثالث من العمر، مصاب بحاله إعياء شديدة ولفظ أنفاسه الأخيرة.


وعلى الفور، تم الانتقال إلى المستشفى وتبين العثور على جثة شاب يدعى «إسلام م س» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

 

وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

النزهة طعام فاسدة وجبة حالة تسمم حاله إعياء شديدة

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