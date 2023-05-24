"مياه القناة" تطلق حملة "كل نقطة بتفرق" لترشيد الاستهلاك

شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، واللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك تطبيقًا لتكنولوجيا التوفير الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالمشاركة باليوم العالمي للمياه.

وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية ومديري العموم ونواب البرلمان أحمد بدران البعلي، وأحمد دندش عن محافظة الإسماعيلية، وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والعروض التي قدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، للتوعية بضرورة الحفاظ على المياه، والاعتماد على استخدام الأدوات التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه، وطرق الاستهلاك الأمثل لمصادر المياه، وكذلك التعرف على ملوثات المياه وكيفية الحد منها من خلال مبادرة "كل نقطة بتفرق".

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إن الهدف من الحملة هو رفع الوعي المائي لدي المواطنين والتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، ويتم تنفيذ فعاليات الحملة بالشراكة بالمساجد بالتنسيق مع الأوقاف، والمدارس، والثقافة، والأزهر الشريف، والكنيسة ومديرية الصحة، والشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية وغيرها من الأماكن المستهدفة بجميع المراكز والمدن.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أهمية الفعاليات ودورها في تحفيز الهمم لتكثيف الحملات والأنشطة المبذولة لرفع الوعى المجتمعي بقضايا المياه وترشيد الاستهلاك باعتبار ذلك عمل ديني ووطني، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على كل نقطة مياه ودعم ما توليه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة من اهتمام لترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها.