الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه القناة" تطلق حملة "كل نقطة بتفرق" لترشيد الاستهلاك

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة،

شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، واللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك تطبيقًا لتكنولوجيا التوفير الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالمشاركة باليوم العالمي للمياه.

وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية ومديري العموم ونواب البرلمان أحمد بدران البعلي، وأحمد دندش عن محافظة الإسماعيلية، وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والعروض التي قدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، للتوعية بضرورة الحفاظ على المياه، والاعتماد على استخدام الأدوات التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه، وطرق الاستهلاك الأمثل لمصادر المياه، وكذلك التعرف على ملوثات المياه وكيفية الحد منها من خلال مبادرة "كل نقطة بتفرق".

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إن الهدف من الحملة هو رفع الوعي المائي لدي المواطنين والتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، ويتم تنفيذ فعاليات الحملة بالشراكة بالمساجد بالتنسيق مع الأوقاف، والمدارس، والثقافة، والأزهر الشريف، والكنيسة ومديرية الصحة، والشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية وغيرها من الأماكن المستهدفة بجميع المراكز والمدن.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أهمية الفعاليات ودورها في تحفيز الهمم لتكثيف الحملات والأنشطة المبذولة لرفع الوعى المجتمعي بقضايا المياه وترشيد الاستهلاك باعتبار ذلك عمل ديني ووطني، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على كل نقطة مياه ودعم ما توليه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة من اهتمام لترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

مسجل خطر يسرق 4 هواتف محمولة فى الموسكى

التحريات: حاتم الكومي متورط في جمع 3.5 مليار جنيه من المواطنين

عاطل وراء ترويج البودر في الأزبكية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟