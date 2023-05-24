الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 27 طن خامات منظفات صناعية مجهولة المصدر بالشرقية

المضبوطات
المضبوطات

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من شن حملات رقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية؛ لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات التموينية. 

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر رقم (٩٠٨٨) جنح مركز بلبيس ضد صاحب مخزن لتعبئه خامات المنظفات الصناعية بإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازة ٢٧ طن خامات منظفات صناعية من أحماض وصودا الخليك مجهولة المصدر بدون فواتير بميدان الطيارة ببلبيس، وتحريرمحضر رقم (٣٢٤٥) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل بقالة ببندر بلبيس لعدم حمله شهادة صحية سارية، و تحريرمحضر رقم (٣٢٤٦) جنح مركز بلبيس صاحب هايبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضة للبيع.

كما قامت حملة الإدارة بالمرور على المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم ٢٠٢٣ وذلك لتذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد والتأكد من إلتزام الجهات المسوقة بالضوابط المنظمة؛ لاستقبال القمح المحلي موسم ٢٠٢٣ والالتزام بالقرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣".

إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة تموين أصحاب الأنشطة أسعار السلع الإجراءات القانونية الانشطة التجارية

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