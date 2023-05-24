الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل "عروس طنطا العذراء"

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات طنطا، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل زوجته عقب يومين من الزواج في الغربية، إلى جلسة الغد.

كان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أعطى توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز طنطا بإحالة المدعو "محمد. م" 34 سنة والمتهم بإنهاء حياة زوجته "آية الشبيني" والمعروفة إعلاميًا بـ"عروس طنطا العذراء" إلى محاكمة الجنايات العاجلة بالدائرة الرابعة.

وكان عم ومحامي الفتاة قد أكدا أن الفتاة توفيت بـ8 طعنات متفرقة، وقطع في الإصبع، وأنها ما زالت عذراء.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على "آية. ح. أ" عروس متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بـ8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها "محمد. أ، 29 عامًا"، ومقيمان عزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنايات طنطا محاكمة الزواج الغربية

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