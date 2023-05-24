الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفريق الطبي المكلف للكشف على المرضى والمترددين بالعيادات الخارجية يصل سيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الثلاثاء، الفريق الطبي المكلف من  الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وذلك لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي والمترددين بالعيادات الخارجية والتعامل مع حالات الطوارئ بدءا من غد الخميس، بحضور الدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزي والدكتور هند محمد نائب مدير المستشفي.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن التكليف يشمل نخبة من أفضل الأطباء في عدد من التخصصات وهم “الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة تخصص باطنية وكلي، الدكتور أحمد نبيل  تخصص عظام” بالإضافة إلى طاقم من الأطباء تخصص جراحة عامة وتخصص أطفال وتخصص علاج طبيعي.

وأضاف رئيس مدينة سيوة أن اللقاء ناقش وضع خطة لتطوير مستشفى سيوة بما لا يخالف اللوائح القانونية وكذا تقديم الخدمة المتميزة للمترددين على المستشفى، بالإضافة إلي آخر الاستعدادات الجارية من قبل مستشفى سيوة المركزي لتنفيذ أعمال الفرق الطبية التي يتم تكليفها لتوقيع الكشف علي المرضي.

وأشار رئيس مدينة سيوة إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي علي جميع الفئات العمرية و تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين مؤكدا علي تقديم كافه سبل الدعم لمدير المستشفي  مقدما الشكر  للنائبه فتحية السنوسي التي اهتمت بهذا الملف وتابعة جميع الجهات المختصه لحل مشكله عجز الاطباء بمستشفي سيوة المركزي. 

وقدم رئيس مدينة سيوة الشكر الي الدكتور  مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح  لدعمه المستمر وتعاونه الدائم في تحسين الخدمات الصحية علي مستوي المحافظة مشيرا الي ان تأتي هذا الاجراءات ضمن استراتيجية المحافظة  بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

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