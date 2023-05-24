الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح فى حادث سير بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

أصيب، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مع نفسه بجوار محطة وقود مصر الطريق الدولي العلمين، بنطاق مركز وادي النطرون.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 3 أشخاص بينهم "عامل ونجله"، مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي العلمين بنطاق دائرة شرطة المركز، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 أشخاص ادي النطرون إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية العرض على النيابة العامة

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