الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإدريسي: الاقتصاد الأخضر مرتبط بتكلفة التغير المناخي والتلوث

الدكتور علي الإدريسي،
الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن الاستثمار والاتجاه للاقتصاد الأخضر لم يعد رفاهية ولكنها مرتبطة بتكلفة التغير المناخي والتلوث يتحملها الجميع وهذه التكلفة لها جانب اقتصادي كبير للغاية ولذلك بدأت الدول في التحرك نحو الاقتصاد الأخضر، ولكن القارة الأفريقية لديها مشاكل عديدة.

وأضاف خلال حواره على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن من ضمن المشاكل التي تواجه القارة الأفريقية قضية التغير المناخي وزيادة الاستثمار تجاهها، ولكن تظل هناك مشكلتان أساسيتان هما التمويل والتكنولوجيا، وحتى تتمكن أفريقيا من تحقيق نجاح وخطوات في هذا الاتجاه لابد من أن يقدم لها المساندة من المؤسسات والدول الأفريقية.

وتابع أن مؤتمر المناخ COP27 الذي انعقد في شرم الشيخ شهد مناشدة حقيقة من قبل الدول الأفريقية من المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم تقديم المساعدات المالية والفنية والتكنولوجية حتى تتحرك أفريقيا، منوها أن مصر في إطار الاستراتيجية التي وضعتها للتحول للاقتصاد الأخضر كان هناك تعاون واضح مع العديد من المؤسسات أبرزهم البنك الدولي في مشروع بنبان الخاص بمشروع الطاقة الشمسية في أسوان والذي يعد من أهم مشروعات الشرق الأوسط.

الاقتصاد الأخضر

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