العراق يتسلم قطعتين أثريتين نادرتين من المدعي العام لمدينة ‫نيويورك

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، عن تسلم العراق قطعتين أثريتين نادرتين تعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد.

وقال المُتحدث باسم الوزارة العراقية، أحمد الصحاف، في بيان، إن سفارة العراق في واشنطن تسلمت قطعتين أثريتين نادرتين من المدعي العام لمدينة ‫نيويورك، مبينا أن ذلك جاء ضمن دبلوماسية الاسترداد.

وأضاف أن القطعتين الأثريتين تعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد، حيث سرقتا من موقع أوروك الأثري في العراق أواخر عام 1990.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اعتقال 6 تجار آثار وإعادة مخطوطات قديمة مكتوبة بالذهب الخالص خلال عمليات في عدة محافظات.

وذكر جهاز الأمن الوطني، في بيان، أن المفارز التابعة له “تمكنت من الإيقاع بشخصين يعملان في تجارة الآثار، الأول في جانب الرصافة وبحوزته 5 قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والثاني في جانب الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة”.

وأضاف البيان، أن الاعتقال تم بعد توافر معلومات استخبارية عن تحركاتهما المشبوهة والحصول على الموافقات القضائية، مشيراً إلى نصب كمين محكم لهما أسفر عن إلقاء القبض عليهما بالمجرم المشهود.

وطالت الآثار والمتاحف العراقية عمليات سرقة ونهب جاءت على حقبتين، الأولى ما بعد الاجتياح الأمريكي للبلاد عام 2003، والآخر ما بعد سقوط المدن بيد تنظيم داعش في أحداث يونيو 2014.

واستطاعت السلطات العراقية استعادة آلاف القطع الأثرية المنهوبة من داخل البلاد وخارجها، فيما لا تزال الجهود متواصلة عبر سلسلة من الجهود الدبلوماسية المبذولة مع العديد من الدول التي تسجل ظهوراً لآثار عراقية مهربة.