الرئيس الروسى يحذر من عدم الاستقرار فى العالم

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تصاعد عدم الاستقرار في العالم يرافقه محاولات من قبل الولايات المتحدة.

جاء ذلك ضمن رسالة بالفيديو للمشاركين في الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشئون الأمنية، اليوم، نشرها الموقع الرسمي الكرملين.

وتابع بوتين أن اتصالات الممثلين السامين المنتظمة وتبادل الخبرات والتقييمات أثبتت أهميتها وساهمت في حل القضايا الرئيسية لضمان الأمن العالمي والإقليمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن تصاعد عدم الاستقرار في العالم يرافقه محاولات من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية للاستفادة من الأزمات التي تثيرها.

وتحدث الرئيس الروسي، عن جدول الأعمال الحالي للممثلين السامين والذي يحفل بالأحداث المهمة، وعلى رأسها مناقشة الوضع في العالم وآفاق تطوره، و"تحليل التهديدات الحديثة الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الإرهاب الدولي، والتطرف، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والجريمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية، وبالطبع القضايا المتعلقة بالغذاء وأمن المعلومات.

وشدد بوتين، على أن روسيا مقتنعة "بوجود بديل حقيقي لمثل هذا المسار المدمر، وسياسة الابتزاز، والعقوبات غير المشروعة، ألا وهو تعزيز الاستقرار في العالم، والبناء المتسق لنظام الأمن الموحد غير القابل للتجزئة، وحل المهام واسعة النطاق لضمان التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية".

وتابع: "هنا، وأولًا وقبل كل شيء، من الضروري تنسيق جهود جميع البلدان والعمل المشترك المضني على مبادئ الاحترام المتبادل والشراكة والثقة. تلك هي الأساليب التي وضعناها في المفهوم المحدث للسياسة الخارجية الروسية".

وتابع بوتين، أن شعوب عدد من الدول تعاني من العواقب المأساوية للانقلابات المنظمة من الخارج، وهو ما يرتبط برغبة الدول والجمعيات الفردية في الحفاظ على هيمنتها، وفرض قواعدها الخاصة، والتجاهل التام لسيادة الدول الأخرى ومصالحها الوطنية وتقاليدها. وأكد الرئيس على أن كل هذا يرافقه تكديس للإمكانيات العسكرية، والتدخل غير الرسمي في الشئون الداخلية للدول الأخرى، فضلًا عن محاولات انتزاع مزايا أحادية الجانب من أزمات الطاقة والغذاء، التي أثارها عدد من الدول الغربية.

وقال الرئيس الروسي: لقد قلت أكثر من مرة وسأؤكد مرة أخرى أن بلادنا جاهزة للتفاعل الوثيق مع جميع الدول المهتمة في مواجهة التهديدات المشتركة، والتحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية اليوم.

وتابع: "نحن نقدر تقديرًا عاليًا حقيقة أن لروسيا عددًا من الشركاء في مناطق مختلفة وقارات مختلفة، ونقدر بصدق العلاقات القوية والودية والوثيقة تاريخيًا مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وسوف نعززها بكل طريقة ممكنة.

وأنا على ثقة بأننا سنحقق معًا تشكيلًا لعالم متعدد الأقطاب أكثر عدلًا، وستصبح أيديولوجية التفرد، فضلًا عن النظام الاستعماري الجديد، الذي جعل من الممكن استغلال موارد العالم بأسره، حتمًا، جزءًا من الماضي.

آمل أن يكون اجتماعكم بناءً ومثمرًا، ويسمح لنا بتحديد أشكال وتوجهات جديدة للتعاون العملي لصالح بلداننا وشعوبنا لصالح السلام والاستقرار على كوكب الأرض. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق".