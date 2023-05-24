الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش الإلكترونية بالسوشيال ميديا

طلاب
طلاب

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لامتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، وصور امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

 

وزعمت صفحات الغش الإلكترونية، أنها لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، زعمت أنها نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حالياً داخل اللجان.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، امتحان مادة العلوم وطلاب محافظة القليوبية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022_2023.

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، الامتحانات غدا، بينما يختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية الامتحانات اليوم.

وكان قد توجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء الجيزة، وسحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، بزيارة طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 وعددهم ثمانية طلاب، للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان 

وتواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مع أبنائه الطلاب هاتفيا للاطمئنان عليهم وعلى سير العملية الامتحانية لتشجيعهم وبث روح التفاؤل فى نفوسهم متمنيا لهم الشفاء العاجل .

كما لبى محافظ الجيزة طلب أحد الطلاب من خلال الاتصال الهاتفى به، وخلال الزيارة تم تقديم هدايا للطلاب تشجيعا لهم.

اجتماعية التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم بالجيزة الإتصال الهاتفى الحالة الصحية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الدراسات الاجتماعية

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