"تموين دمياط": توريد 52.6 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

قال وكيل وزارة التموين بدمياط علي الغزاوي، إنه جرى توريد 52 ألفا و651 طنا و96 كيلو جرام قمح بجميع أنحاء المحافظة إلى المطاحن والشون المعدة لاستقبال المحصول، مؤكدًا انتظام عملية التوريد ونجاحها.

وأوضح وكيل الوزارة - في بيان، اليوم الأربعاء - أنه تم توريد 38 ألفًا و191 طنًا و831 كليوجرامًا إلى الشون، و14 ألفًا و205 أطنان لصومعة شربين، كما وصل إلى محطة التقاوي 254 طنًا و265 كيلوجراما من القمح.

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار الصادر أن القمح المحلي المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار، إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.



وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.