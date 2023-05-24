النشرة المرورية اليوم الأربعاء.. كثافات متحركة بالقاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات، سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية صباح اليوم الأربعاء، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متحركة للمركبات.

وشهد شارع الهرم الرئيسى، تباطؤا فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وتكدست الحركة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وفي الاتجاه العكسي؛ بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولاً إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري.