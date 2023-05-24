الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار الامتحانات العملية للدبلومات الفنية لليوم الخامس على التوالي

طلاب
طلاب

يواصل أكثر من 129 ألف طالبا بدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، لليوم الخامس على التوالي، فى كافة التخصصات والبرامج  للدور الأول للعام الدراسي 2022 - 2023.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

وتجري  الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي وفق عدد الدفعات اليومية للطلاب، على النحو التالي:

- عدد 690 لجنة عقدت بها امتحان العملي – المعامل، بإجمالي 129025 طالبًا وطالبة.

- عدد 30 لجنة عقدت بها امتحان التقييم النهائي لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالي 1819 طالبًا وطالبة.

وكان قد  أشاد ممثلي سوق العمل المشاركين في أعمال التقييم النهائي بكافة النوعيات بالمستوي الفني الذي أظهره الطلاب أثناء التقييم المهاري، وكذلك بملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب والتي تحتوي على أدلة  أداء الطلاب للمهارات المختلفة أثناء الأعوام الدراسية، والتأكيد على المستوى المتميز لدى الطلاب.

كما تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، يرافقه الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مهندس محمد أحمد عبد المقصود مشرف عام امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث، والدكتور محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، لجنة الشهيد أحمد محمد أحمد البرهيمي الصناعية بنين (شبين الكوم الصناعية بنين سابقاً) رقم (219) والتي أدى بها عدد 25 طالبًا من دارسي برنامج فني تركيبات كهربية المطور على منهجية الجدارات الفنية، وتم الاطمئنان على توافر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لأداء الاختبار العملى في وجود ممثلي سوق العمل. 

كما تم تفقد أداء طالبات لجنة مدرسة شبين الكوم الصناعية بنات، وعددهم 16 طالبة لاختبار مادة الحاسب الآلي في المعمل الخاص، وقد تم ملاحظة وجود بعض السلبيات التي تم التنبيه علي تلافيها، وتحويل المتسببين فيها إلى الشئون القانونية للتحقيق.  

كما تواصل الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني مع غرفة العمليات المركزية للتنبيه على كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية، والتأكيد على توافر كافة الأجهزة والمعدات والخامات والأدوات اللازمة لأداء الامتحانات العملية، وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه لجان سير الامتحان.

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