الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جمعت 25 مليون جنيه.. حبس "مستريحة الملابس والحفلات"

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت النيابة العامة حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين والاحتيال عليهم وإيهامهم بتوظيف أموالهم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمة مارست نشاطاً إجرامياً في مجال تلقي الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس وتنظيم الحفلات مقابل إعطائهم أرباح، ألا أنها استولت عليها وامتنعت عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات محاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامس عن طريق قيامها بتأسيس الشركات – شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المتهمة بمبلغ 25 مليون جنيه.

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