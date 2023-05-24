استشاري نفسي يقدم نصائح عن فترة ما قبل الزواج وكيفية مرورها بدون خلافات

تحدث الدكتور كريم عماد، استشاري الصحة النفسية، عن فترة ما قبل الزواج وكيفية مرورها بدون خلافات.

وقال الاستشاري، في مداخلة هاتفية له على قناة TEN، إنه يجب التعافي من الألعاب النفسية التي يقوم البعض بافتعالها على سبيل المثال “لعبة كبت المشاعر”، بمعنى أنه يجب التواصل الدائم والمواجهة لحظة بلحظة عند وجود بعض المضايقات والمشاكل التي تواجه المرتبطين بوجه عام قبل وبعد الزواج.

ونصح الاستشاري، بأنه يجب احترام الطرفين مشاعر الآخر حيث يفتقر البعض احترام مشاعر الآخرين بغض النظر عن ارتباطهم، كما أنها لا تناقش أيضا بمعنى أنه عند غضب أحدهم من موقف معين لا يجب على الطرف الثاني أن يتردد في عدم تكراره مرة أخرى.

ونوه أنه يجب أن يتم عمل مكاشفة لكلا من الطرفين بالأشياء التي تغضبه من الآخرين حتى لا يفعلها الطرف الآخر في المستقبل خاصة وأن لا أحد يُغير من طبع أو عادة لأجل أحد ولكن الحدود تجعل الآخر في حالة الاختيار في استكمال الطريق من عدمه.