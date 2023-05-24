الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مذكرة استدعاء لمنظمة ترامب بسبب صفقات تجارية في دول أجنبية

ترامب
ترامب

أصدر المدعون الفيدراليون، مذكرة استدعاء إلى منظمة ترامب للحصول على معلومات بشأن الصفقات التجارية في دول أجنبية، وفقًا لمصدرين مطلعين على التحقيق، وفقًا لتقرير نشرته "سي إن إن" الأمريكية. 

وقال أحد المصادر، إن المحققين يبدو أنهم يركزون على المعاملات التجارية للرئيس السابق دونالد ترامب في البلدان التي ربما كانت مهتمة بأنواع من الوثائق السرية التي تم استردادها من ترامب بعد تركه منصبه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تقريرًا عن مذكرة الاستدعاء هذه، حيث نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر أن المحققين "سعوا للحصول على معلومات حول التراخيص العقارية لمنظمة ترامب وتعاملات التطوير في الصين وفرنسا وتركيا وبلدان أخرى.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن أمر الاستدعاء سعى للحصول على سجلات للصفقات التي تم التوصل إليها منذ عام 2017، عندما أصبح ترامب رئيسًا.

ولا يعلم بالتحديد متى أصدرت مذكرة الاستدعاء بحق منظمة ترامب.

تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في نيويورك بتهم جنائية بشأن مدفوعات مالية صامتة للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز في 25 مارس 2024، وسط الانتخابات التمهيدية للجمهوريين الرئاسية وقبل أقل من ثمانية أشهر من الانتخابات العامة التي يأمل ترامب خوضها.

وجرى الإعلان عن موعد المحاكمة في جلسة استماع في قاعة محكمة في مانهاتن، الثلاثاء، وحضر ترامب عبر رابط فيديو من منزله في فلوريدا.

ونصح القاضي خوان ميرشان الرئيس السابق بإلغاء جميع الالتزامات الأخرى طوال مدة المحاكمة التي قد تستمر لعدة أسابيع.

وجرى كتم صوت ترامب معظم الجلسة التي استمرت حوالي 15 دقيقة، حيث أظهر شريط الفيديو الرئيس السابق جالسًا ويتشاور مع محاميه، تود بلانش، أمام خلفية من الأعلام الأمريكية.

ولم يتم توجيه اتهامات جنائية إلى أي رئيس سابق آخر، ولم يعلق المتحدثون باسم ترامب على الفور على أنباء موعد محاكمته.

ترامب استدعاء المحققون منظمة مصادر

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