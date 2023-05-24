الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكرى رحيل إسماعيل يس.. تعرف على قصته مع أصدقائه الأربعة

إسماعيل يس
إسماعيل يس

بدا مسيرته الفنية فى الثلاثينيات كمطرب و‌مونولوجست، وتدرج حتى وصل إلى نجم الشباك الاول واليوم تحل ذكرى رحيله عن دنينا ولكن مازال حاضر بيننا بروحه وأعماله، وقد امتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجمًا من نجوم الاستعراض، وظل واحد من رواد هذا الفن على امتداد عشر سنوات، ثم عمل بالسينما.

 

وتزوّج إسماعيل ياسين ثلاث مرات، ولم ينجب سوء ولد واحد، من زوجته الأخيرة السيدة فوزية، هو المخرج الكبير الراحل ياسين إسماعيل ياسين.

 

إسماعيل يس وعبدالسلام النابلسي

جمع بين إسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي 36 عمل سينمائي بين عامي 1946 و1967، بدأت بفيلم حرم الباشا، وانتهت بفيلم الفرسان الثلاثة في مصر .

 

إسماعيل يس ومحمد فوزي

بين عامي 1947و 1954، التقى إسماعيل ياسين مع محمد فوزي في 16 فيلماً ، وبذلك فإنه على الأغلب هو أكثر من مثل مع محمد فوزي، وكان أبرزها عروسة البحر،  صاحبة العمارة، حب وجنون، نرجس، الزوجة السابعة، الآنسة ماما 

 

إسماعيل يس وفريد الأطرش

التقى إسماعيل ياسين مع فريد الأطرش في سبع أفلام وهي حبيب العمر، بلبل أفندي ، أحبك أنت، عفريتة هانم، آخر كدبة، تعال سلم، لحن حبي.

 

إسماعيل يس وفطين عبد الوهاب

 التقى المخرج فطين عبد الوهاب و إسماعيل ياسين في 16 فيلماً ما بين عامي 1951-1962، من ضمنها أفلام القوات المسلحة (الجيش والطيران والأسطول البحري)، وهذه الأفلام هي: بيت الأشباح (1951)، كلمة الحق (1953)، الآنسة حنفي (1954)، إسماعيل يس في الجيش (1955)، إسماعيل يس في البوليس (1956)، ابن حميدو، إسماعيل يس في الأسطول (1957)، امسك حرامي، إسماعيل يس بوليس حربي (1958)، إسماعيل يس بوليس سري، إسماعيل يس في الطيران، العتبة الخضراء (1959)، الفانوس السحري، حايجننوني، حلاق السيدات (1960)، الفرسان الثلاثة (1962).

اسماعيل يس عبدالسلام النابلسي محمد فوزي فريد الأطرش فطين عبد الوهاب السينما

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