الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: الصلاة على النبى جزء من عقيدة المصريين ولا تحتاج لقرار

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على قرار وزارة الأوقاف تخصيص خطبة الجمعة عن فضائل الصلاة على الرسول (ص)، وتوجيه كل المساجد للصلاة على النبي لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن المصريين طوال الوقت يصلون على النبي، وإن الصلاة على النبي جزء من عقيدتنا وجيناتنا المصرية.

 

وانتقد الباز، توقيت قرار وزارة الأوقاف، موضحًا أنه رغم فضائل الصلاة على النبي، وأنها طبع وتجرى دائمًا على لسان المصريين، إلا أن التوقيت له أثر نفسي سلبي، ويوفر مناخًا للشائعات، وأن الحكومة فقدت الأمل في حلول الأرض، فلجأت للسماء، وهو غير صحيح على الإطلاق.

وأردف الباز: "مكنتش أفضل إنه تبقى الصلاة على النبي بقرار، إحنا بنصلي على النبي طول الوقت، المصريين لسانهم مرتبط بذكر الله والصلاة على النبي". 

 

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الباز محمد الباز الصلاة على النبي

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