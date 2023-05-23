عقب زيارته لدلجمون.. محافظ الغربية يسلم 4 عقود عمل للمواطنين

سلّم د.طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، 4 عقود عمل بالقطاع الخاص لأربعة منتفعين من أبناء قرية الدلجمون مركز كفر الزيات من الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الهمم وذلك بعد تلقي طلباتهم أثناء الزيارة التي تمت السبت الماضي والتي دشنت خلالها فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بمركز كفر الزيات.

وأعرب مواطنون عن سعادتهم الغامرة لسرعة الاستجابة وتلبية مطالبهم مقدمين الشكر لمحافظ الغربية الذي أكد لهم على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تهتم فقط بالبنية التحتية والمشروعات بل تمتد لبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا، ما يحقق العدالة في ظل الجمهورية الجديدة، جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير المحاور المرورية بالمدن وذلك إلى جانب توسعة الطرق الرئيسية وذلك لتيسير الحركة المرورية على المواطنين داخل وخارج المدن، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء لتفقد اليوم عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مركز ومدينة طنطا إلى جانب تفقد مشاريع الرصف والتطوير، لمتابعة تقدم الأعمال والوقوف على الوضع القائم.

تفقد المحافظ مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والتي يتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك من خلال إنشاء ٨ عنابر؛ ٢ لتربية الأمهات و ٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، مقامة على مساحة ١٤ قيراطًا.

وشدد محافظ الغربية على أنه يولى اهتمام كبير بمتحدى الإعاقة حسب توجيهات القيادة السياسية.