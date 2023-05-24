عالم الآثار حسين عبد البصير: تاريخ مصر القديمة "مهم" في الحوار الوطني

رأى الدكتور وعالم الآثار حسين عبد البصير ضرورة الاهتمام في الحوار الوطني بمصر القديمة وتاريخها وآثارها في ظل الحملة الشرسة لـ"سرقة مصر القديمة وحضارتها من جهات عدة".

وأضاف عبد البصير لـ"الدستور": “تتجسد قوة مصر الناعمة العالمية والعابرة لكل الحضارات والثقافات في آثار مصر العظيمة وثقافتها الخالدة. والحفاظ على هوية مصر الحضارية التي يمكن وصفها بمتعددة الطبقات يجب أن تكون واحدة من ضمن أولويات الحوار الوطني وذلك عبر خطوات فاعلة ومؤثرة والتي منها إنتاج عدد من الأفلام الدرامية الروائية الطويلة أو القصيرة عن قصص وشخصيات وأحداث تاريخية أو متخيلة، دارت أحداثها، أو عاش أبطالها وبطلاتها في فضاء مصر القديمة”.

ولفت عبد البصير إلى أن لدينا أعمال روائية عن مصر القديمة سواء التي كتبها أدباء مصريون من جيل الأستاذ نجيب محفوظ ومن بعده إلى أدباء مصر المعاصرة، وكذلك هناك أعمال عظيمة كتبها بعض من الأدباء الأجانب المنصفين لمصر وحضارتها المعطاءة دومًا وأبدًا. وإلى جانب إنتاج الأفلام والمسلسلات علينا تشجيع المواهب الشابة على تأليف وطباعة وترجمة الكتب الصادرة عن مصر القديمة سواء كتبها مصريون أو أجانب.

وختم عبد البصير بالتأكيد على أن نضع على قائمة اهتمامات الحوار الوطني مناقشة إنتاج سلسلة من الأفلام للأطفال سواء أكانت هذه الأفلام أفلامًا مصورة أي كرتونية، أو أفلامًأ عادية أبطالها وبطلاتها من الأطفال مهتمة بالهوية الوطنية.