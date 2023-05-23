الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد "المجتمعات العمرانية"يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "سكن مصر" في المنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

استقبل المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الثلاثاء،  مسئولي وحدة الدعم الفني بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الإسكان بالمدينة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات السلطة المختصة بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها مشروع سكن مصر.

واستهل مسؤلوا وحدة الدعم الفنى بوزارة الاسكان، جولتهم بتفقد موقع تنفيذ 44 عمارة  “سكن مصر” بواقع 1056 وحدة سكينة نموذج 118 متر مربع وايضا متابعه أعمال المرافق للمشروع.  

شارك في الجولة كل من المهندس أحمد سمير نائب رئيس الجهاز  والمهندس تامر الكاشوري معاون رئيس الجهاز والمهندس محمود العطافي مدير إدارة التنفيذ والمهندسه دنيا رفيق بادارة الإسكان   بجهاز مدينة المنصورة الجديدة الجديدة.

الدعم الفني المهندس ياسر عبد الحليم المنصورة الجديدة وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان سكن مصر

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