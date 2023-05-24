الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية والصدرية فى الأجواء الحارة

أصحاب الامراض التنفسية
أصحاب الامراض التنفسية

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورا تحذر فيه بعض الفئات من الخروج عند تعرض البلاد لعاصفة ترابية مما قد يسبب تراجعا فى صحتهم أو الإصابة بنوبات من أمراض الجهاز التنفسي.

وقال الدكتور حسين فتحي استشاري أمراض الجهاز التنفسي وحساسية الصدر عن خطر التعرض لتلك العاصفة صيفا، عند تعرض البلاد  لعاصفة ترابية تقل جودة الهواء مما يؤثر على أداء الرئتين بشكل طبيعي خاصة الذين يعانون من أمراض تنفسية مثل حساسية الصدر، الربو، التهاب الجيوب الأنفية مما يسبب تتطورا فى تلك المشاكل الصحية إذا استنشق المريض الغبار.

 

وأضاف فى تصريحاته للدستور أن جسيمات التراب الأكبر حجمًا تسبب حساسية في العيون، لأنها خشنة للغاية وقد تجرح الجفن،مؤكدا أن جزيئات الغبار الصغيرة تدخل الى عمق الرئتين وتتسبب في تهيج والتهاب الشعب الهوائية مما يسبب مشاكل في التنفس، وبالنسبة لاستنشاقذلك الغبار يصيب المريض  بنوبة ربو أو مشاكل في التنفس.

 

فئات أكثر عرضة للخطر بسبب العاصفة الترابية:

 

الرضع والأطفال.

كبار السن.

أشخاص يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي مثل الربو، التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة.

أشخاص يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مرضى السكري.

 

  • أعراض صعوبة التنفس

 ضيق في الصدر.

 سماع صفير عند التنفس.

 سعال.

 ضيق في التنفس.

النزيف من الانف في بعض الحالات.

الم في الصدر.

 

ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء العاصفة الترابية؟

عدم الخروج من المنزل نهائيا.

 غلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية.

البقاء في غرفة مكيفة.

 ارتدِاء قناع على الفم والأنف عند الاضطرار للخروج من المنزل.

تنظيف الشقة جيدا بالمكنسة الكهربائية.

تلميع الأسطح بالديتول أو اى نوع مطهر قوي.

تقليل الرطوبة في المنزل.

إبعاد الحيوانات الأليفة عن المصابين .

تناول مضادات الاحتقان والهيستامين تحت إشراف طبي

وزارة الصحة والسكان أمراض الجهاز التنفسي أمراض تنفسية مثل حساسية الصدر مرضى السكري العاصفة الترابية

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

عاطل وراء ترويج البودر في الأزبكية

أول تحرك برلمانى بشأن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

مسجل خطر يسرق 4 هواتف محمولة فى الموسكى

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟