نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية والصدرية فى الأجواء الحارة

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورا تحذر فيه بعض الفئات من الخروج عند تعرض البلاد لعاصفة ترابية مما قد يسبب تراجعا فى صحتهم أو الإصابة بنوبات من أمراض الجهاز التنفسي.

وقال الدكتور حسين فتحي استشاري أمراض الجهاز التنفسي وحساسية الصدر عن خطر التعرض لتلك العاصفة صيفا، عند تعرض البلاد لعاصفة ترابية تقل جودة الهواء مما يؤثر على أداء الرئتين بشكل طبيعي خاصة الذين يعانون من أمراض تنفسية مثل حساسية الصدر، الربو، التهاب الجيوب الأنفية مما يسبب تتطورا فى تلك المشاكل الصحية إذا استنشق المريض الغبار.

وأضاف فى تصريحاته للدستور أن جسيمات التراب الأكبر حجمًا تسبب حساسية في العيون، لأنها خشنة للغاية وقد تجرح الجفن،مؤكدا أن جزيئات الغبار الصغيرة تدخل الى عمق الرئتين وتتسبب في تهيج والتهاب الشعب الهوائية مما يسبب مشاكل في التنفس، وبالنسبة لاستنشاقذلك الغبار يصيب المريض بنوبة ربو أو مشاكل في التنفس.

فئات أكثر عرضة للخطر بسبب العاصفة الترابية:

الرضع والأطفال.

كبار السن.

أشخاص يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي مثل الربو، التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة.

أشخاص يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مرضى السكري.

أعراض صعوبة التنفس

ضيق في الصدر.

سماع صفير عند التنفس.

سعال.

ضيق في التنفس.

النزيف من الانف في بعض الحالات.

الم في الصدر.

ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء العاصفة الترابية؟

عدم الخروج من المنزل نهائيا.

غلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية.

البقاء في غرفة مكيفة.

ارتدِاء قناع على الفم والأنف عند الاضطرار للخروج من المنزل.

تنظيف الشقة جيدا بالمكنسة الكهربائية.

تلميع الأسطح بالديتول أو اى نوع مطهر قوي.

تقليل الرطوبة في المنزل.

إبعاد الحيوانات الأليفة عن المصابين .

تناول مضادات الاحتقان والهيستامين تحت إشراف طبي